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Европейские антимонопольщики одобрили сделку между Intel и SK hynix на $9 млрд

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Как вчера отметило агентство Bloomberg, компания SK hynix стала на один шаг ближе к окончательному оформлению покупки предприятия Intel в китайском Даляне, выпускающего твердотельную память. Напомним, сумма сделки оценена в $9 млрд, из них $7 млрд продавец получит в этом году, а новые владельцы смогут распоряжаться предприятием с конца текущего года, если все согласования пройдут удачно.

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Источник изображения: Intel

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Американские регуляторы уже одобрили сделку ранее, а теперь их примеру последовали европейские коллеги. Сторонам теперь предстоит получить аналогичные одобрения от антимонопольных органов Китая и Великобритании. Выбор стран в таких случаях определяется значимостью влияния последствий сделки на местный рынок, у компаний может не быть профильных активов на территории тех государств, которые участвуют в рассмотрении сделки.

Заполучив предприятие Intel в Китае, корейская SK hynix рассчитывает увеличить свою долю на рынке твердотельной памяти более чем до 20% уже к концу этого года. В конечном итоге, это позволит SK hynix стать вторым по величине производителем твердотельной памяти и увеличить отрыв от китайских конкурентов. В течение пяти лет после сделки компания рассчитывает в три раза увеличить профильную выручку.

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intel твердотельная память sk hynix 3d nand
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