В условиях высокого спроса на полупроводниковые компоненты их контрактные производители вполне предсказуемо увеличивают выручку – не только за счёт роста объёмов выпуска продукции, но и благодаря увеличению средней цены реализации. Как ожидают аналитики DigiTimes Research, по итогам года ведущие тайваньские контрактные производители увеличат совокупную выручку сразу на 20% до $63,1 млрд.

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Источник изображения: TSMC

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Речь идёт об услугах TSMC, UMC и VIS, которые принесли этим компаниям $14,9 млрд совокупной выручки в первом квартале. Это на 2,2% больше, чем в предыдущем квартале, а во втором квартале прирост должен составить 2%. В этом случае выручка производителей увеличится до рекордных $15,19 млрд.