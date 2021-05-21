Илон Маск (Elon Musk) принимает участие в марафоне «Новое знание», как отмечает РИА Новости. Он заявил, что компания Tesla готова не только начать поставки своих электромобилей на российский рынок по официальным каналам, но и со временем локализовать их производство. Казахстан и другие страны СНГ тоже станут рынками официальной реализации этих машин.

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Источник изображения: Tesla

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До сих пор электрокары Tesla поставлялись в Россию по серым каналам или завозились частными лицами. Их обслуживали специализированные сервисы, не имеющие отношения к Tesla. Некоторые из них вели переговоры о легализации статуса официального партнёра компании, но успехом они так и не увенчались.

Официальный выход Tesla на российский рынок сулит не только лучшую адаптацию к местным особенностям, но и более предсказуемую ценовую политику, а также появление возможности страховать эти электромобили в крупных компаниях соответствующего профиля. Должна улучшиться и ситуация с поставками запасных частей.