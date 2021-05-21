Именно нехватка полупроводниковых компонентов в автомобильной промышленности заставила представителей ведущих автомобильных держав вести переговоры с Тайванем на дипломатическом уровне, что лишь подчёркивало серьёзность проблемы для локальных отраслей экономики США, Германии и Японии. Как поясняет Nikkei Asian Review, ведущий тайваньский контрактный производитель TSMC только сейчас счёл возможным заявить, что увеличит объёмы производства микроконтроллеров для автомобильного применения на 60% по итогам текущего года.

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Источник изображения: TSMC

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Компания подчёркивает, что предпринятые ею «беспрецедентные меры» затронули интересы клиентов в других отраслях, поскольку производственные мощности пришлось в экстренном порядке перераспределять между всеми заказчиками. К соответствующему заявлению руководство TSMC подтолкнуло состоявшееся накануне уже второе по счёту совещание с министром торговли США Джиной Раймондо (Gina Raimondo). Американские власти наиболее активно лоббируют интересы своих автопроизводителей, поэтому TSMC пришлось выразить готовность оперативно реагировать на проблемы отрасли.