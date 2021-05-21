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Спрос на новые Apple iPhone и не думает снижаться

Об этом говорят итоги социологического опроса.
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Как отмечают специалисты UBS, социологический опрос, проведённый среди 7000 владельцев смартфонов в США, Китае, Великобритании, Германии и Японии, выявил среди них 22% желающих в ближайшие 12 месяцев купить новый iPhone. Это самая высокая доля за последние пять лет. Максимального за семь лет значения достиг и другой показатель – доля стремящихся сохранить приверженность платформе Apple при смене смартфона на новый, она достигла 86%.

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Источник изображения: Apple

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По прогнозам аналитиков UBS, в текущем фискальном году, который завершится в сентябре, Apple успеет реализовать 225 млн смартфонов. В последующие двенадцать месяцев компания может продать 220 млн iPhone. Прочие продукты марки тоже будут пользоваться стабильным спросом. Например, исследование выявило 37% желающих купить в течение 12 ближайших месяцев Apple Watch, при этом до 80% респондентов подтвердили, что осведомлены о функциональных возможностях этих устройств и их существовании в целом.

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