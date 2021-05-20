На волне обсуждения мер по борьбе с глобальным дефицитом полупроводниковых компонентов власти Европы пытаются предложить стимулирующие меры, которые позволят региону к концу десятилетия выпускать на своей территории до 20% мирового объёма продукции, использующей самые передовые техпроцессы. Как отмечает Bloomberg, местные производители не разделяют оптимизма властей.

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Источник изображения: Bloomberg

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Как пояснил представитель Infineon, самая очевидная потребность именно в передовой литографии диктуется сегментом систем автопилота, но в ближайшие пять лет автомобильные системы не будут нуждаться в литографических нормах «тоньше» 20 нм. Каждый шаг в сторону уменьшения технологических норм в полупроводниковой промышленности в наше время увеличивает затраты экспоненциально, а промышленности нужны дешёвые компоненты. Представители STMicroelectronics тоже разделяют подобную точку зрения – по их словам, участие в проектах с освоением самой передовой технологии будет попросту им не по карману. Европе нужны новые современные производства чипов, но они должны ориентироваться на потребности рынка, которые далеки от гонки за нанометрами.