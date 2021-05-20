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AMD не боится ни конкуренции, ни дефицита компонентов

До конца года TSMC должна устранить нехватку компонентов AMD.
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В интервью каналу Bloomberg генеральный директор AMD Лиза Су (Lisa Su) одним из своих главных достижений на данном посту назвала доверие клиентов, которые убедились, что компания способна в заданные сроки выводить на рынок постоянно совершенствуемые продукты. Дальнейший путь AMD сопряжён с новыми сложностями, но глава компании не боится ни конкуренции, ни дефицита компонентов.

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Источник изображения: Yahoo Finance

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Дефицит комплектующих, по словам главы AMD, является лишь одним из этапов развития рынка, демонстрирующим дисбаланс спроса и предложения. Лиза Су верит, что TSMC удастся решить проблему в течение этого года – по крайней мере, применительно к поставкам продукции AMD. Дефицит чипов и пандемия, по словам руководителя компании, научили клиентов больше внимания уделять долгосрочному планированию.

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