В интервью каналу Bloomberg генеральный директор AMD Лиза Су (Lisa Su) одним из своих главных достижений на данном посту назвала доверие клиентов, которые убедились, что компания способна в заданные сроки выводить на рынок постоянно совершенствуемые продукты. Дальнейший путь AMD сопряжён с новыми сложностями, но глава компании не боится ни конкуренции, ни дефицита компонентов.

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Источник изображения: Yahoo Finance

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Дефицит комплектующих, по словам главы AMD, является лишь одним из этапов развития рынка, демонстрирующим дисбаланс спроса и предложения. Лиза Су верит, что TSMC удастся решить проблему в течение этого года – по крайней мере, применительно к поставкам продукции AMD. Дефицит чипов и пандемия, по словам руководителя компании, научили клиентов больше внимания уделять долгосрочному планированию.