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Двадцать лет спустя: AMD потратит на выкуп собственных акций $4 млрд

Примерно четыре процента текущей капитализации компании будет возвращено инвесторам.
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Прежде чем к началу июня Computex порадует потребителей анонсом новых недоступных из-за дефицита изделий, до конца мая многие корпорации выступят перед инвесторами на профильных мероприятиях, и компания AMD уже готовит фундамент для заявлений о своём успехе. На сайте этого разработчика процессоров и графических решений появился пресс-релиз о возвращении компании к выкупу собственных акций с рынка.

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Источник изображения: Twitter, AMD

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Сроки действия программы не определены, но установлена сумма в $4 млрд, которая будет на эти нужды потрачена. Последний раз до этого AMD выкупала свои акции ровно двадцать лет назад, но тогда потратила на это всего лишь $77 млн. За время пребывания Лизы Су (Lisa Su) у руля капитализация AMD выросла в 45 раз до $90 млрд, поэтому вернуть 4% текущей стоимости в виде расходов на выкуп руководство компании считает адекватной благодарностью инвесторам. Курс акций AMD на фоне таких новостей вырос на 2,5%, хотя с начала этого года он почти непрерывно снижался.

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