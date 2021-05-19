Издание Nikkei Asian Review сообщает, что японские власти пока не выработали программу стимулирования развития национальной промышленности, но обязательно сделают это к июню месяцу. В черновом варианте основные положения инициативы уже существуют, они предусматривают активное привлечение американских партнёров.

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Источник изображения: TSMC

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Некогда Япония занимала одно из ведущих мест на рынке полупроводниковой продукции, но теперь весь её потенциал сконцентрирован в сегменте расходных материалов и оборудования для литографии, а выпуск полупроводниковых компонентов на территории страны существенно ограничен. Власти страны хотят выделить деньги на строительство новых современных предприятий и исследовательских центров, а для доступа к передовым технологиям намереваются активно привлекать американских партнёров. Они же будут участвовать в создании цепочки поставок, которая подстрахует Японию и США на случай каких-либо проблем с Тайванем или Китаем.