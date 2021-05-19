Руководить автомобильным бизнесом Huawei будет глава мобильного подразделения компании
Агентство Bloomberg, сообщило, что компания Huawei Technologies назначила руководить автомобильным бизнесом Ричарда Ю (Richard Yu), который продолжит возглавлять направление потребительских продуктов, охватывающее и смартфоны. При этом Ричарду Ю придётся покинуть пост главы облачного подразделения Huawei, который он занял только в апреле этого года.
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Теперь Ричард Ю уполномочен рассказывать обо всех инициативах Huawei на автомобильном рынке, и на мероприятии в Шанхае месяц назад он уже признался, что данное направление бизнеса нужно компании для компенсации потерь, понесённых на рынке смартфонов из-за американских санкций. Последние были введены за два года в четыре этапа, как пояснил представитель компании.
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