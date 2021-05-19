Первый в истории инцидент с гибелью водителя Tesla в штате Флорида несколько лет назад заставил компанию отказаться от использования компонентов Mobileye, тогда в качестве промежуточной замены были избраны изделия NVIDIA, а позже Tesla разработала собственный процессор для систем активной помощи водителю. Mobileye нашла пристанище в структуре корпорации Intel, и пока копит «потенциал на будущее», регулярно требуя многомиллиардных инвестиций.

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Источник изображения: Intel

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К числу практических достижений Mobileye корпорация Intel на этой неделе сочла нужным отнести контракт с Toyota Motor на поставку компонентов и технологий для использования в машинах этой марки, оснащаемых системами активной помощи водителю уровня 2 и 2+, которые выйдут на рынок после 2022 года. Партнёром Mobileye станет известный поставщик автокомпонентов ZF, который, например, выпускает ещё и камеры для систем машинного зрения, а также радары для применения в автомобилях.