Автоматизировать автомобили Toyota помогут компоненты Mobileye
Первый в истории инцидент с гибелью водителя Tesla в штате Флорида несколько лет назад заставил компанию отказаться от использования компонентов Mobileye, тогда в качестве промежуточной замены были избраны изделия NVIDIA, а позже Tesla разработала собственный процессор для систем активной помощи водителю. Mobileye нашла пристанище в структуре корпорации Intel, и пока копит «потенциал на будущее», регулярно требуя многомиллиардных инвестиций.
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К числу практических достижений Mobileye корпорация Intel на этой неделе сочла нужным отнести контракт с Toyota Motor на поставку компонентов и технологий для использования в машинах этой марки, оснащаемых системами активной помощи водителю уровня 2 и 2+, которые выйдут на рынок после 2022 года. Партнёром Mobileye станет известный поставщик автокомпонентов ZF, который, например, выпускает ещё и камеры для систем машинного зрения, а также радары для применения в автомобилях.
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