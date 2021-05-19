Снижение спроса на смартфоны в Азии позволит частично разгрузить производственные мощности
Издание DigiTimes отмечает, что китайские производители смартфонов столкнулись со снижением спроса на свою продукции в Индии и странах Юго-Восточной Азии – так местные рынки отреагировали на новую волну пандемии. Теоретически, это подтолкнёт китайских заказчиков снизить объёмы закупок компонентов, но контрактные производители вовсе и не думают уменьшать объёмы производства – место на конвейере займёт продукция для других покупателей.
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Данная ситуация в условиях дефицита производственных мощностей позволит увеличить выпуск альтернативных видов продукции – тех же автокомпонентов, например. Эффект от этого перераспределения заказов почувствуется через несколько месяцев, но если сроки ожидания некоторых видов продукции уже растянулись на год, то даже такой вариант можно считать оптимистичным.
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