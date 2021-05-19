Издание DigiTimes отмечает, что китайские производители смартфонов столкнулись со снижением спроса на свою продукции в Индии и странах Юго-Восточной Азии – так местные рынки отреагировали на новую волну пандемии. Теоретически, это подтолкнёт китайских заказчиков снизить объёмы закупок компонентов, но контрактные производители вовсе и не думают уменьшать объёмы производства – место на конвейере займёт продукция для других покупателей.

реклама

анонсы и реклама Игровые видеокарты в Ситилинке - смотри 2Tb Toshiba дешево в Ситилинке 1Tb HDD на распродаже в Регарде 75" 7680 x 4320 Samsung дешевле чем ты думаешь Распродажа 16Gb 4600MHz DDR 4 - смотри скидку 240Gb Kingston дешевле 3000р в Ситилинке Обвал цен на Galaxy S21 - дешевле чем ты думаешь 32Gb DDR 4 2933MHz Kingston с большой скидкой SSD Samsung 870 QVO 8Tb - 85 990р

Источник изображения: TSMC

реклама

Данная ситуация в условиях дефицита производственных мощностей позволит увеличить выпуск альтернативных видов продукции – тех же автокомпонентов, например. Эффект от этого перераспределения заказов почувствуется через несколько месяцев, но если сроки ожидания некоторых видов продукции уже растянулись на год, то даже такой вариант можно считать оптимистичным.