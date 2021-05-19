Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

NVIDIA может представить GeForce RTX 3080 Ti и GeForce RTX 3070 Ti на презентации в конце мая

Новость написана при поддержке Ассоциации противников слова «презентовать».
+
RTX 6000 24Gb - альтернатива RTX 3080 и 3090
RTX 3080 - смотри цену
6900XT дешево но в составе компа

Не обнаружив носителей суффикса «Ti» среди представленных вчера видеокарт NVIDIA, сотрудники сайта VideoCardz бросились оживлённо обсуждать повестку дня презентации NVIDIA, которая состоится в первые дни работы мероприятия Computex 2021.

реклама

анонсы и реклама
Игровые видеокарты в Ситилинке - смотри
2Tb Toshiba дешево в Ситилинке
1Tb HDD на распродаже в Регарде
75" 7680 x 4320 Samsung дешевле чем ты думаешь
Распродажа 16Gb 4600MHz DDR 4 - смотри скидку
240Gb Kingston дешевле 3000р в Ситилинке
Обвал цен на Galaxy S21 - дешевле чем ты думаешь
32Gb DDR 4 2933MHz Kingston с большой скидкой
SSD Samsung 870 QVO 8Tb - 85 990р

Источник изображения: NVIDIA, VideoCardz

реклама

Интересы NVIDIA на этой виртуальной презентации будут представлять Манувир Дас (Manuvir Das), глава направления корпоративных вычислений, а также старший вице-президент направления GeForce Джефф Фишер (Jeff Fisher). Фигурируют упоминания об игровых решениях и на заглавном слайде презентации, поэтому можно предположить, что анонс GeForce RTX 3080 Ti и GeForce RTX 3070 Ti состоится после пяти часов вечера по Москве в последний день мая.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

nvidia видеокарты ampere geforce rtx 3080 ti geforce rtx 3070 ti computex 2021
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

NVIDIA может представить GeForce RTX 3080 Ti и GeForce RTX 3070 Ti на презентации в конце мая
+
Если к июню на Тайване не пойдут дожди, власти снова ограничат подачу воды
1
Средние сроки поставки электронных компонентов выросли до рекордных 17 недель
+
Джозеф Байден разогнал электрический пикап Ford F-150 до «сотни» за 4,4 секунды
6
Intel неожиданно напомнила о своей продукции южнокорейского происхождения
3
Новая волна: рынок ПК во втором полугодии ожидает оживление
16

Интересные материалы

Битва видеокарт: GeForce GTX 1080 Ti VS Radeon RX 5700 XT
10 мая 2021 22
Тестируем NVIDIA DLSS в играх с трассировкой лучей и без нее
15 мая 2021 62
Обзор и тестирование видеокарты ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3090
12 мая 2021 44
Деньги вперед: главные игры мая 2021 года
5 мая 2021 76
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ProArt B550-Creator
6 мая 2021 27
Битва процессоров: Core i3-10100F VS Ryzen 5 1600 в связке с видеокартой GeForce RTX 2070 Super
7 мая 2021 32

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Почему производители HDD умалчивают о применяемой в них технологии черепичной магнитной записи (SMR)
64
Переход на платформу нового поколения с DDR5 может не всем оказаться по карману
81
Летняя распродажа – ключ для Windows 10 Pro за 7 долларов
5 способов избежать перегрева видеокарты при майнинге на игровом компьютере в жару
23
Обзор и тестирование ноутбука ASUS ExpertBook P2451F (2021)
7
Assassins Creed Valhalla: небольшое тестирование в игре
47
Битва игровых компьютеров: Core i3-9350KF & GeForce RTX 2060 и Ryzen 5 3500Х & Radeon RX 5600 ХТ
5
Breathedge: тестирование четырех поколений видеокарт
+
Криптовалюта - цифровое золото или путь к разорению
+

Сейчас обсуждают

Bare_Metal
11:28
Не не не, в жопу эти субары, моторы одноразовые.
Выбираем оптимальный шестиядерный процессор в мае 2021 года
Вадим
11:18
Ну что, здравомыслие . Фальшивомонетчики негодуют....
Новые криптовалютные запреты в Китае обрушили курс Bitcoin ниже $40 000, а Ethereum ниже $3 000
Solomon
11:17
бухнявый с утра? или ещё со вчерашнего?
Новые криптовалютные запреты в Китае обрушили курс Bitcoin ниже $40 000, а Ethereum ниже $3 000
Сергей Светлый
11:17
Оо, экономистов подвезли)
Новые криптовалютные запреты в Китае обрушили курс Bitcoin ниже $40 000, а Ethereum ниже $3 000
Виктор
11:14
Осторожнее, а то Байден рассыпется.
Джозеф Байден разогнал электрический пикап Ford F-150 до «сотни» за 4,4 секунды
sumrack
11:13
Для полноты картины не хватает дефицита на процессоры
Если к июню на Тайване не пойдут дожди, власти снова ограничат подачу воды
Zmax
11:09
что у тебя за чушь в голове?? какой то набор не связанных друг с другом слов. из психушки откинулся на днях??
Новые криптовалютные запреты в Китае обрушили курс Bitcoin ниже $40 000, а Ethereum ниже $3 000
tarick
11:09
дураками
Новые криптовалютные запреты в Китае обрушили курс Bitcoin ниже $40 000, а Ethereum ниже $3 000
tarick
11:09
месяц назад эфир стоил в полтора раза дешевле. а сейчас крах и "варюги".
Новые криптовалютные запреты в Китае обрушили курс Bitcoin ниже $40 000, а Ethereum ниже $3 000
xyligano
11:08
что ты там про рубль?)) чем он обеспечен??
Новые криптовалютные запреты в Китае обрушили курс Bitcoin ниже $40 000, а Ethereum ниже $3 000
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем