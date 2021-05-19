Не обнаружив носителей суффикса «Ti» среди представленных вчера видеокарт NVIDIA, сотрудники сайта VideoCardz бросились оживлённо обсуждать повестку дня презентации NVIDIA, которая состоится в первые дни работы мероприятия Computex 2021.

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Источник изображения: NVIDIA, VideoCardz

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Интересы NVIDIA на этой виртуальной презентации будут представлять Манувир Дас (Manuvir Das), глава направления корпоративных вычислений, а также старший вице-президент направления GeForce Джефф Фишер (Jeff Fisher). Фигурируют упоминания об игровых решениях и на заглавном слайде презентации, поэтому можно предположить, что анонс GeForce RTX 3080 Ti и GeForce RTX 3070 Ti состоится после пяти часов вечера по Москве в последний день мая.