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Если к июню на Тайване не пойдут дожди, власти снова ограничат подачу воды

TSMC располагает производственными мощностями в пострадавших районах.
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Конец мая должен стать моментом истины для всей полупроводниковой промышленности Тайваня, поскольку сейчас запасы водохранилищ опустились ниже пятипроцентного объёма, а сезон дождей ещё не начался, да и прогнозы на этот счёт не самые благоприятные. Как отмечает Reuters, если природа не начнёт восполнять запасы воды на острове к первому июня, властям отдельных районов Тайваня придётся ввести ограничение на потребление воды в жилых и промышленных районах.

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Источник изображения: Reuters

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По расчётам специалистов, компаниям придётся сократить потребление воды на 17%. Сейчас делается всё возможное, чтобы использовать воду из альтернативных источников, включая почти 160 скважин и опреснительные установки, но этих усилий недостаточно для решения проблемы. TSMC продолжает утверждать, что ситуация находится под контролем. Компания располагает собственными резервуарами для технической воды, заключены контракты на поставку этого ресурса автоцистернами. В жилые кварталы отдельных городов Тайваня вода подаётся по пять дней в неделю. Жара усугубила и нагрузку на энергосистему, из-за чего участились аварийные отключения электричества.

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Теги

литографическое производство полупроводники дефицит тайвань
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