Как поясняет издание Electrek, президент США Джозеф Байден (Joseph Biden) вчера посетил предприятие Ford Motor в штате Мичиган, где прокатился на электрическом пикапе F-510 Lightning за день до его официальной премьеры. Не совсем уместная секретность со стороны производителя вынудила его укрыть внешние панели кузова машины маскировочной плёнкой, хотя позже Байден выступал на трибуне уже на фоне экземпляра пикапа без подобного покрытия.

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Источник изображения: Electrek

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Президент США успел поделиться впечатлениями от пробной поездки на F-150 Lightning. Высказывание не обошлось без ругательного слова, что только подчеркнуло восторг Джозефа Байдена по поводу динамических характеристик электрического пикапа. Стало известно, что до 96 км/ч машина разгоняется примерно за 4,4 секунды. Она разгоняется и до 100 км/ч, просто первая из величин получена путём перевода из миль в километры, а в американской практике заветным рубежом являются 60 миль в час. Байден также достиг на пикапе скорости порядка 128 км/ч, но не стал уточнять, сколько ему для этого потребовалось времени. Производство электрической версии Ford F-150 начнётся в середине следующего года.