Intel неожиданно напомнила о своей продукции южнокорейского происхождения
Корпорация Intel своим новым уведомлением озадачила тех, кто не оставляет их без внимания. Во-первых, она почему-то только сейчас спохватилась, вспомнив о существовании не только Южной, но и Северной Кореи. Во-вторых, она случайным образом раскрыла, что часть её продукции проходит сборку и тестирование именно в Южной Корее.
реклама
реклама
До недавних пор на упаковке продукции Intel корейского происхождения страна была указана без лишней конкретики – просто Корея. С этого воскресения клиенты Intel должны начать получать упаковку нового образца, которая упоминает именно о Южной Корее в качестве страны происхождения содержащейся в ней продукции.
Что интересно, уведомление охватывает широкую номенклатуру продукции Intel, среди которой упоминаются мобильные и настольные процессоры, хотя чаще всего встречаются программируемые матрицы FPGA. Традиционно упаковкой и тестированием чипов Intel занимались предприятия в Китае, Вьетнаме и Малайзии. Похоже, что у компании есть подрядчик и на территории Южной Кореи, хотя ассоциировать его с Samsung Electronics вряд ли имеет смысл.
реклама
Теги
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила