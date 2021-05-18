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Intel неожиданно напомнила о своей продукции южнокорейского происхождения

А также о существовании двух разных Корей.
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Корпорация Intel своим новым уведомлением озадачила тех, кто не оставляет их без внимания. Во-первых, она почему-то только сейчас спохватилась, вспомнив о существовании не только Южной, но и Северной Кореи. Во-вторых, она случайным образом раскрыла, что часть её продукции проходит сборку и тестирование именно в Южной Корее.

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Источник изображения: Intel

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До недавних пор на упаковке продукции Intel корейского происхождения страна была указана без лишней конкретики – просто Корея. С этого воскресения клиенты Intel должны начать получать упаковку нового образца, которая упоминает именно о Южной Корее в качестве страны происхождения содержащейся в ней продукции.

Что интересно, уведомление охватывает широкую номенклатуру продукции Intel, среди которой упоминаются мобильные и настольные процессоры, хотя чаще всего встречаются программируемые матрицы FPGA. Традиционно упаковкой и тестированием чипов Intel занимались предприятия в Китае, Вьетнаме и Малайзии. Похоже, что у компании есть подрядчик и на территории Южной Кореи, хотя ассоциировать его с Samsung Electronics вряд ли имеет смысл.

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