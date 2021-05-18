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Gigabyte получила рекордную выручку в первом квартале и с уверенностью смотрит во второй

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Как отмечает DigiTimes, в первом квартале чистая прибыль Gigabyte Technology последовательно выросла на 150% до $98 млн, поскольку выручку поддерживал высокий спрос на видеокарты. Во втором квартале, как ожидает производитель, он тоже сохранится на высоком уровне, а вот объёмы реализации материнских плат продолжают сокращаться. Финансовые показатели Gigabyte толкают вверх не только майнеры, но и покупатели серверного оборудования.

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Источник изображения: Gigabyte Technology

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Недавний скандал с демонстрацией нетерпимости к китайской продукции представителями компании вряд ли окажет существенное влияние на бизнес Gigabyte в регионе, поскольку торговая марка имеет хорошую репутацию, а дефицит видеокарт заставляет их покупателей закрыть глаза на расовые и политические убеждения продавцов.

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