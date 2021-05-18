Агентство Reuters со ссылкой на южнокорейские СМИ сообщило, что компания Samsung Electronics готова приступить к строительству нового предприятия в Техасе в третьем квартале текущего года. В строй оно будет введено к 2024 году, после чего сможет заняться выпуском 5-нм продукции для сторонних заказчиков.

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Источник изображения: Samsung Electronics

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Бюджет проекта оценивается в $17 млрд, а количество постоянных рабочих мест, созданных на предприятии, достигнет 1800. В окрестностях Остина у Samsung уже есть подобные предприятия, но они специализируются на более зрелых литографических технологиях. Новое предприятие позволит Samsung соперничать на американской земле с компанией TSMC, которая тоже намеревается освоить в Аризоне выпуск 5-нм продукции для местных заказчиков.