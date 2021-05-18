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Samsung приступит к строительству нового предприятия в США, которое освоит выпуск 5-нм продукции

Это случится уже в следующем квартале.
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Агентство Reuters со ссылкой на южнокорейские СМИ сообщило, что компания Samsung Electronics готова приступить к строительству нового предприятия в Техасе в третьем квартале текущего года. В строй оно будет введено к 2024 году, после чего сможет заняться выпуском 5-нм продукции для сторонних заказчиков.

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Источник изображения: Samsung Electronics

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Бюджет проекта оценивается в $17 млрд, а количество постоянных рабочих мест, созданных на предприятии, достигнет 1800. В окрестностях Остина у Samsung уже есть подобные предприятия, но они специализируются на более зрелых литографических технологиях. Новое предприятие позволит Samsung соперничать на американской земле с компанией TSMC, которая тоже намеревается освоить в Аризоне выпуск 5-нм продукции для местных заказчиков.

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Теги

samsung литографическое производство полупроводники tsmc сша
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12sunflowers
11:00
Я читал эту новость
Аналитики считают, что средние цены на накопители вырастут не более чем на 22%
CryptoMinerUass
10:57
Ты проверял смету закупок у крупных заказчиков? Чтобы утверждать, что у них низкие цены.
Аналитики считают, что средние цены на накопители вырастут не более чем на 22%
12sunflowers
10:55
Smr дает только 20-30% увеличения плотности записи. Производителям это выгодно для продаж и им пофиг, что smr непригодны для торрентов. Эдакая борьба с торрентами получается? Неужели эти smr пригодны...
Почему производители HDD умалчивают о применяемой в них технологии черепичной магнитной записи (SMR)
ЗИФИРНЫЙ РЫЦАРЬ
10:54
Не сталкивался с такой фигнёй, по крайней мере, когда у меня был 2667v2 и Asus P9X79 подобного не случалось ни разу.
Assassins Creed Valhalla: небольшое тестирование в игре
Scorpion81
10:50
Там нигде не написано про 50 штук.
Samsung готовит недорогой планшет Galaxy Tab S7 FE 5G с огромной батареей 10090 мАч
oldschoolgamer
10:50
Где они взяли мощный ПК?
Графику в новых играх на PlayStation 5 сравнили с мощным ПК – много мыла и экономия ресурсов от TG
SerGee
10:48
бум подстегивает жадность и страсть к халяве, а не информационный пост
33% всех добытых монет Chia Coin принадлежат одному человеку, а ёмкость жёстких дисков равна 1600 Пб
CryptoMinerUass
10:48
Тебе не надо - другим надо.
Аналитики считают, что средние цены на накопители вырастут не более чем на 22%
12sunflowers
10:44
>Основная часть жёстких дисков реализуется крупным заказчикам по фиксированным ценам, но это не облегчает жизнь покупателям в рознице, где скачки цен могут превышать указанный уровень в 22%. Скачки? ...
Аналитики считают, что средние цены на накопители вырастут не более чем на 22%
Vovix
10:43
Положи ссд на пару лет в ящик и выиграй сохранность данных... если повезет.
Аналитики считают, что средние цены на накопители вырастут не более чем на 22%
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