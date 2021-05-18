Проект стимулирования американской полупроводниковой отрасли будет утверждён через пару недель
После обсуждения предварительных вариантов мер по финансированию отечественной промышленности и науки, сенаторы США, как отмечает Reuters, на этой неделе проголосовали за начало работы над профильным законопроектом. Свои замечания и дополнения они смогут вносить на протяжении двух недель, затем инициатива обретёт законченный вид.
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Самая крупная сумма, около $100 млрд, в рамках этой инициативы должна быть направлена на научно-исследовательские работы в различных сферах, которые позволят США закрепить своё лидерство в технологическом отношении. Главным политическим оппонентом в данной диспозиции выступает Китай, поэтому деньги предполагается выделять для борьбы с растущим влиянием коммунистического режима этой азиатской страны.
Есть и более прагматичный довод – США просто должны снизить зависимость от внешних поставщиков полупроводниковых компонентов. Один из сенаторов даже предлагает отдельно финансировать развитие добычи необходимых минералов на территории США. Сумма в $100-110 млрд будет распределена на пять грядущих лет, отдельно до $52 млрд может быть выделено на развитие собственно полупроводникового производства на территории США. Обычно власти помогают частным компаниям налоговыми льготами и вложениями в инженерную инфраструктуру.
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