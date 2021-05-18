На прошлой неделе кратковременные отключения электропитания уже вызвали перебои в работе предприятий TSMC на юге Тайваня, но этим дело не ограничилось, как поясняет Nikkei Asian Review. Из-за засухи уровень воды в водохранилищах оказался слишком низким для задействования полной мощности расположенных на острове гидроэлектростанций, поэтому после скачка потребления электроэнергии из-за накрывшей Тайвань жары тепловые электростанции начали аварийно отключать генераторы.

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По крайней мере, на юге Тайваня от отключений электропитания вчера пострадали около 660 тысяч домохозяйств. Как перенесли эти отключения промышленные объекты, среди которых есть и предприятия TSMC, не сообщается. По идее, после событий прошлой недели они уже были готовы ещё раз задействовать резервные источники электропитания. В условиях дефицита чипов предприятия TSMC и конкурентов и так работают на пределе возможностей, а перебои с электроснабжением могут только усугубить накопившиеся проблемы.