Жара на Тайване начала угрожать электроснабжению предприятий, выпускающих чипы
На прошлой неделе кратковременные отключения электропитания уже вызвали перебои в работе предприятий TSMC на юге Тайваня, но этим дело не ограничилось, как поясняет Nikkei Asian Review. Из-за засухи уровень воды в водохранилищах оказался слишком низким для задействования полной мощности расположенных на острове гидроэлектростанций, поэтому после скачка потребления электроэнергии из-за накрывшей Тайвань жары тепловые электростанции начали аварийно отключать генераторы.
реклама
реклама
По крайней мере, на юге Тайваня от отключений электропитания вчера пострадали около 660 тысяч домохозяйств. Как перенесли эти отключения промышленные объекты, среди которых есть и предприятия TSMC, не сообщается. По идее, после событий прошлой недели они уже были готовы ещё раз задействовать резервные источники электропитания. В условиях дефицита чипов предприятия TSMC и конкурентов и так работают на пределе возможностей, а перебои с электроснабжением могут только усугубить накопившиеся проблемы.
реклама
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила