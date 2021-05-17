Компания Samsung Electronics уже не первый год подряд пытается усилить свои позиции на рынке услуг по контрактному производству чипов для сторонних заказчиков, сотрудничество с NVIDIA и Qualcomm на этом направлении можно считать серьёзным достижением, но вклад данного вида деятельности в общие финансовые результаты конгломерата пока очень скромен.

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Если верить ссылающемуся на издание Korea Economic Daily агентству Reuters, конкурирующая компания SK hynix тоже пытается расширить собственный контрактный бизнес. Если раньше она была миноритарным акционером профильной корейской компании Key Foundry, то теперь она намеревается полностью поглотить её. Под контроль SK hynix в этом случае перейдёт и предприятие, способное выдавать до 82 тысяч кремниевых пластин типоразмера 200 мм в месяц.

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Источник изображения: Reuters

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Key Foundry, по данным источника, является единственным специализированным контрактным производителем в Южной Корее – Samsung в этом смысле одновременно выпускает продукцию и для собственных нужд, поэтому не может относиться к данной категории компаний.