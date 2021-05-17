Как рынок ноутбуков реагировал на первую волну пандемии, хорошо известно: необходимость работать и учиться в условиях самоизоляции резко повысила спрос и цены на эти устройства. Казалось бы, больше года спустя спрос мог бы и снизиться, особенно учитывая не самое однозначное влияние пандемии на экономику отдельных регионов. И всё же, как отмечает DigiTimes, Юго-Восточная Азия признаков снижения спроса на ПК не демонстрирует даже сейчас, когда ситуация с пандемией снова обострилась.

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Источник изображения: CNA

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Об этом сообщает глава местного представительства компании Acer – одного из крупнейших производителей ноутбуков. Похоже, участников рынка больше беспокоит другая проблема – компонентов для выпуска мобильных ПК в необходимых количествах по-прежнему не хватает.