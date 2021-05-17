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Китайский производитель аккумуляторов CATL поднимет цены на тяговые батареи на 10%

Это одна из причин повышения цен на электромобили Tesla.
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Автомобильная промышленность переживает не самые простые времена, поскольку перекосы на рынке полупроводниковых компонентов, инициированные пандемией и отчасти американскими санкциями, привели к нехватке комплектующих для автосборочных производств. Электромобили сперва стояли особняком хотя бы в силу меньших объёмов производства, но и для них ситуация обернулась не лучшим образом. Как отмечает DigiTimes, увеличение цен на отдельные минералы на 50% и более вынуждают китайского производителя литиевых аккумуляторов CATL поднять цены на свою продукцию на 10%.

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Источник изображения: Teslarati

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В США компания Tesla уже несколько раз с начала квартала повышала цены на электромобили Model 3 и Model Y на $500, подобные меры предпринимаются и в отношении машин китайской сборки, которые поставляются на местный рынок и в страны Европы. Начальные комплектации электромобилей Tesla в Китае оснащаются батареями CATL с катодами на основе фосфата железа. Они дешевле и безопаснее, имеют более высокий ресурс, но при этом обладают меньшей ёмкостью и хуже переносят холода.

Примеру CATL могут последовать и конкуренты, но рыночная ситуация не столь однозначна: с одной стороны, компаниям нужно захватывать рынок и конкурировать, с другой, они должны как-то покрывать растущие издержки, а для этого нужно идти на непопулярные меры типа увеличения цен.

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финансы tesla электромобили аккумуляторы catl
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