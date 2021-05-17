Китайский производитель аккумуляторов CATL поднимет цены на тяговые батареи на 10%
Автомобильная промышленность переживает не самые простые времена, поскольку перекосы на рынке полупроводниковых компонентов, инициированные пандемией и отчасти американскими санкциями, привели к нехватке комплектующих для автосборочных производств. Электромобили сперва стояли особняком хотя бы в силу меньших объёмов производства, но и для них ситуация обернулась не лучшим образом. Как отмечает DigiTimes, увеличение цен на отдельные минералы на 50% и более вынуждают китайского производителя литиевых аккумуляторов CATL поднять цены на свою продукцию на 10%.
реклама
реклама
В США компания Tesla уже несколько раз с начала квартала повышала цены на электромобили Model 3 и Model Y на $500, подобные меры предпринимаются и в отношении машин китайской сборки, которые поставляются на местный рынок и в страны Европы. Начальные комплектации электромобилей Tesla в Китае оснащаются батареями CATL с катодами на основе фосфата железа. Они дешевле и безопаснее, имеют более высокий ресурс, но при этом обладают меньшей ёмкостью и хуже переносят холода.
Примеру CATL могут последовать и конкуренты, но рыночная ситуация не столь однозначна: с одной стороны, компаниям нужно захватывать рынок и конкурировать, с другой, они должны как-то покрывать растущие издержки, а для этого нужно идти на непопулярные меры типа увеличения цен.
реклама
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила