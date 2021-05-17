В марте 2020 года Билл Гейтс (Bill Gates) неожиданно для многих акционеров покинул совет директоров Microsoft, хотя в конце предыдущего года был переизбран в его состав на новый срок. Спешный уход одного из основателей корпорации объяснялся его стремлением больше внимания уделять благотворительной деятельности. Как отмечает The Wall Street Journal, данный шаг Гейтса мог иметь общую причину и с бракоразводным процессом, который начался в этом году.

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По словам издания, в 2000 году Билл Гейтс, уже будучи семь лет женатым, имел интимные отношения с одной из сотрудниц корпорации Microsoft. Об этом в своём письме в конце 2019 года совету директоров сообщила непосредственная участница тех событий, которая ещё и настаивала на знакомстве с содержимым письма супруги Гейтса Мелинды. Хотя достоверно неизвестно, ознакомилась ли Мелинда Гейтс с этим посланием, источники утверждают, что искать адвокатов для развода она начала уже в конце 2019 года, когда в отношении супруга уже началось служебное расследование.

Некоторые члены совета директоров сочли нужным настоять на уходе Билла Гейтса, поскольку сама по себе его вовлечённость в этот скандал не сулила ничего хорошего для имиджа корпорации. По всей видимости, к этим рекомендациям он в итоге и прислушался, покинув совет директоров Microsoft в середине марта 2020 года.