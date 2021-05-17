Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Техпроцессы старше 55 нм формируют более 60% выручки SMIC

Да и доля прогрессивных компонентов в выручке за год сократилась с 7,8 до 6,9%.
+
65% скидки в Ситилинке, смотри
1Tb HDD на распродаже в Регарде
2Tb Toshiba дешево в Ситилинке

По данным DigiTimes, в первом квартале этого года SMIC увеличила норму прибыли до 22,7%, хотя ещё в позапрошлом квартале показатель не превышал 18%. Выручка выросла на 22% в годовом сравнении до $1,1 млрд, в последовательном сравнении прирост составил 12,5%.

реклама

анонсы и реклама
75" 7680 x 4320 Samsung дешевле чем ты думаешь
Распродажа 16Gb 4600MHz DDR 4 - смотри скидку
240Gb Kingston дешевле 3000р в Ситилинке
Обвал цен на Galaxy S21 - дешевле чем ты думаешь
32Gb DDR 4 2933MHz Kingston с большой скидкой
SSD Samsung 870 QVO 8Tb - 85 990р

Источник изображения: TSMC

реклама

Во втором квартале SMIC ожидает увеличения выручки последовательно на 17-19%, а норма прибыли должна вырасти до 25-27%. Степень загрузки оборудования SMIC в первом квартале достигла 98,7%, объёмы поставок кремниевых пластин в 200-мм эквиваленте составили 1,56 млн штук.

Примечательно, что 14-нм и 28-нм изделия в первом квартале формировали не более 6,9% выручки SMIC, тогда как более 60% выручки до сих пор приходится на изделия, выпускаемые по техпроцессам старше 55 нм. По сути, около 30% выручки SMIC обеспечивают поставки компонентов, выпускаемых по 180-нм и 150-нм технологиям. Американские санкции затрудняют прогнозирование темпов освоения новых технологий компанией SMIC во второй половине этого года.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

литографическое производство полупроводники китай smic китайские производители
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Техпроцессы старше 55 нм формируют более 60% выручки SMIC
+
Intel Core i9-10980XE на частоте 5751 МГц занял второе место в Cinebench R20
10
GELID оснастила вентиляторы двумя контурами подсветки типа ARGB
2
В августе на мероприятии Hot Chips компания AMD будет рассказывать о процессорах с архитектурой Zen 3
16
Образцы процессоров Intel Alder Lake засветили свои маркировки
11
Майнеры Chia Coin уже скупили накопителей общим объёмом в 10 эксабайт
90

Интересные материалы

Битва видеокарт: GeForce GTX 1080 Ti VS Radeon RX 5700 XT
10 мая 2021 21
Игровой компьютер до 120 тысяч рублей: май 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
3 мая 2021 21
Обзор и тестирование видеокарты ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3090
12 мая 2021 44
Тестируем NVIDIA DLSS в играх с трассировкой лучей и без нее
15 мая 2021 59
Деньги вперед: главные игры мая 2021 года
5 мая 2021 76
Обзор игровой мыши ASUS ROG Gladius III
3 мая 2021 51

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Тестируем NVIDIA DLSS в играх с трассировкой лучей и без нее
59
10 игр-хитов старше 10 лет с отличной графикой, неплохо выглядящих в 2021 году
32
Обзор и тестирование SSD-накопителя PCIe NVMe Kingston A2000 объёмом 250 Гб
54
Breathedge: тестирование актуальных видеокарт
11
Верните мой 2006-ой: Вспоминаем, во что мы играли 15 лет назад. Часть 2
14
Выбираем оптимальный шестиядерный процессор в мае 2021 года
5

Сейчас обсуждают

AngryBeer
08:39
Мамкины- геи - меры!!! Как вам ваше ничего?
Предложения Илона Маска по улучшению Dogecoin не нашли поддержки
daimos
08:36
Ну да, ну да. А если нет? Изучи, что такое медвежий рынок, и как он может случиться
Предложения Илона Маска по улучшению Dogecoin не нашли поддержки
ахахах
08:35
видео смотрел там два трамвая лоб в лоб столкнулись
Специалисты из США предложили заряжать электромобили беспроводными зарядками на дорогах
daimos
08:34
Тебе же целых два кококо из новости в новость объясняют, что крипта - не пузырь, не лопнет, они жИ точно знают
Предложения Илона Маска по улучшению Dogecoin не нашли поддержки
Алексей Кутерев
08:33
Вот чую я что не интернет их основная задача. Что-то тут не так.
SpaceX запустила в субботу еще несколько десятков спутников
ego0550
08:33
Сейчас закупится по дешевке и поднимет обратно.
Предложения Илона Маска по улучшению Dogecoin не нашли поддержки
Андрей Илясов
08:29
как это в ASUS TUF B450M-PLUS GAMING ничего нет ? А такое красивое название, да еще слово гейминг ?... Всем плевать , что там 4 слабые фазы, маркетинг работает и это главное ))
Выбираем оптимальный шестиядерный процессор в мае 2021 года
Юрий Яхница
08:28
Вот он, профессор грамматики, "не умеешь в грамматику" это как? Или это старорусское наречие, либо новомодный "Йода стайл"?
Дорогой юмор: Стоимость акций Tesla уменьшилась на 20 миллиардов из-за шутки Илона Маска
Алексей Кутерев
08:27
Где там картинка с петухом кукарекующим о крипте?
Неожиданное падение цены Эфириума привело к рекордному снижению доходов майнеров на 250% за сутки
Алексей Кутерев
08:25
Графоний просто отвратительный. Кому такое надо в 2021 году?
Игроки массово отменяют предзаказы долгостроя New World от Amazon из-за новой системы монетизации
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем