По данным DigiTimes, в первом квартале этого года SMIC увеличила норму прибыли до 22,7%, хотя ещё в позапрошлом квартале показатель не превышал 18%. Выручка выросла на 22% в годовом сравнении до $1,1 млрд, в последовательном сравнении прирост составил 12,5%.

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Источник изображения: TSMC

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Во втором квартале SMIC ожидает увеличения выручки последовательно на 17-19%, а норма прибыли должна вырасти до 25-27%. Степень загрузки оборудования SMIC в первом квартале достигла 98,7%, объёмы поставок кремниевых пластин в 200-мм эквиваленте составили 1,56 млн штук.

Примечательно, что 14-нм и 28-нм изделия в первом квартале формировали не более 6,9% выручки SMIC, тогда как более 60% выручки до сих пор приходится на изделия, выпускаемые по техпроцессам старше 55 нм. По сути, около 30% выручки SMIC обеспечивают поставки компонентов, выпускаемых по 180-нм и 150-нм технологиям. Американские санкции затрудняют прогнозирование темпов освоения новых технологий компанией SMIC во второй половине этого года.