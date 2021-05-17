Техпроцессы старше 55 нм формируют более 60% выручки SMIC
По данным DigiTimes, в первом квартале этого года SMIC увеличила норму прибыли до 22,7%, хотя ещё в позапрошлом квартале показатель не превышал 18%. Выручка выросла на 22% в годовом сравнении до $1,1 млрд, в последовательном сравнении прирост составил 12,5%.
реклама
реклама
Во втором квартале SMIC ожидает увеличения выручки последовательно на 17-19%, а норма прибыли должна вырасти до 25-27%. Степень загрузки оборудования SMIC в первом квартале достигла 98,7%, объёмы поставок кремниевых пластин в 200-мм эквиваленте составили 1,56 млн штук.
Примечательно, что 14-нм и 28-нм изделия в первом квартале формировали не более 6,9% выручки SMIC, тогда как более 60% выручки до сих пор приходится на изделия, выпускаемые по техпроцессам старше 55 нм. По сути, около 30% выручки SMIC обеспечивают поставки компонентов, выпускаемых по 180-нм и 150-нм технологиям. Американские санкции затрудняют прогнозирование темпов освоения новых технологий компанией SMIC во второй половине этого года.
реклама
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила