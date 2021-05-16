В нашей традиционной рубрике «эхо прокрастинации» воскресным утром, не очень богатым на сенсации, имеет смысл рассказать о новинке GELID Solutions, представленной в первой половине текущего месяца. Компания решила удивить ценителей адресуемой RGB-подсветки корпусным вентилятором Stella Frost с двумя кольцевыми контурами подсветки, которые управляются независимо друг от друга.

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Источник изображения: GELID

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Восемь светодиодов разместились на роторе вентилятора, остальные шестнадцать расположились на рамке вентилятора. Производитель декларирует наличие бесшумного электродвигателя и двухрядного шарикоподшипника, а также способность изменять скорость вращения в диапазоне от 500 до 1600 об/мин по методу широтно-импульсной модуляции.

Источник изображения: GELID

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Особо подчёркивается, что для управления двумя независимыми контурами подсветки не подойдёт традиционный 12-вольтовый разъём с четырьмя проводами. Материнская плата должна оснащаться 5-вольтовым разъёмом с тремя проводами. Вентилятор имеет ответную часть разъёма с возможностью последовательного подключения нескольких экземпляров, а также 4-контактный разъём питания с функцией ШИМ-управления скоростью вращения. Цена новинки составляет 10 евро, предусмотрена трёхлетняя гарантия.