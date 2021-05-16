В этом году конференция Hot Chips начнёт свою работу 23-го августа, и на одноимённом сайте уже выложена программа выступлений докладчиков. Тематика центральных процессоров сгруппирована в один блок продолжительностью два часа, компания Intel отметится за это время дважды, сперва поведав о потребительских процессорах семейства Alder Lake, а потом рассказав о серверных процессорах Xeon поколения Sapphire Rapids.

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Источник изображения: Hot Chips

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Оба семейства должны быть представлены после августа, поэтому вполне закономерно, что рассказывать о них Intel будет в ключе знакомства с новыми продуктами. Представители IBM обещают поведать о серверных процессорах серии Z нового поколения, которые будут работать на частотах более 5 ГГц.

В этом смысле доклад AMD, причисляющий некие процессоры с архитектурой Zen 3 к следующему поколению изделий, выглядит интригующе. В потребительском секторе процессоры с этой архитектурой уже представлены, как и в серверном. Либо речь пойдёт об обновлении архитектуры до Zen 3+, либо имеет место опечатка при составлении программы мероприятия. До августа формулировка может подвергнуться корректировке. Процессоры с архитектурой Zen 4, как ожидается, AMD представит не ранее следующего года.