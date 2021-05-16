Образцы процессоров Intel Alder Lake засветили свои маркировки
Актуальные слухи указывают на возможность анонса процессоров семейства Alder Lake в ноябре текущего года, сама корпорация Intel называет сроки их анонса укрупнённо – «второе полугодие». Так или иначе, по миру уже должно путешествовать большое количество инженерных образцов Alder Lake-S, и очередное тому подтверждение на днях было обнаружено в таможенной базе данных ЕЭК.
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Три модели процессоров Intel Alder Lake-S засветились в этом источнике на границе Казахстана. Процессоры уже описываются маркировками, приближающими их к серийным экземплярам. Это лишний раз подтверждает относительную близость анонса данного семейства процессоров. Поняв систему цифровых обозначений, со временем из таких маркировок можно будет извлекать информацию о частотах конкретных моделей.
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