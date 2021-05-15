По данным Reuters, попытки европейских властей привлечь TSMC к строительству предприятия в этом регионе не увенчались успехом, и единственным вероятным ответом на все приглашения сможет стать создание предприятия в Европе, которое сосредоточится на выпуске чипов по зрелым техпроцессам для автопроизводителей.

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Источник изображения: TSMC

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Американский бизнес TSMC, напротив, должен набирать обороты. Через пару лет в Аризоне начнёт работу предприятие компании, которое сосредоточится на выпуске 5-нм продукции из расчёта до 20 тысяч кремниевых пластин в месяц. На фоне тайваньских аналогов это не так много, но в перспективе TSMC не только увеличит количество американских предприятий до шести штук, если не считать действующий с 1996 года филиал в штате Вашингтон, но и освоит выпуск 3-нм продукции на территории США.

Последний проект потребует от компании инвестиций в размере от $23 до $25 млрд, что гораздо больше бюджета на строительство первого предприятия в Аризоне, который ограничен суммой $12 млрд. В перспективе следующих 10-15 лет TSMC вообще рассчитывает освоить в Аризоне выпуск 2-нм изделий, как уточняет первоисточник. Тайваньская компания уже переманила к себе одного из опытных специалистов Intel по подбору кадров. Для американского предприятия TSMC уже наняты 250 сотрудников, примерно сотня из них вместе с семьями отправятся на полуторагодичную стажировку на Тайвань. Таким образом компания надеется решить проблему квалифицированных кадров в США, о которой неоднократно говорил глава TSMC.