Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Intel вручила главе AMD Лизе Су награду имени своего основателя

От таких наград никто, естественно, не отказывается.
1
65% скидки в Ситилинке, смотри
RTX 3060 недорого при покупке в составе компа
2Tb Toshiba дешево в Ситилинке

В корпорации Intel чтут заслуги одного из своих основателей Роберта Нойса (Robert Noyce), поддерживая не только музей его имени, но и отраслевую награду в виду медали, которая недавно была вручена генеральному директору AMD Лизе Су (Lisa Su).

реклама

анонсы и реклама
75" 7680 x 4320 Samsung дешевле чем ты думаешь
Распродажа 16Gb 4600MHz DDR 4 - смотри скидку
240Gb Kingston дешевле 3000р в Ситилинке
1Tb HDD на распродаже в Регарде
14Tb Seagate - 82000р
16Tb Seagate - 118 000р. Новые цены на харды
Обвал цен на Galaxy S21 - дешевле чем ты думаешь
32Gb DDR 4 2933MHz Kingston с большой скидкой
SSD Samsung 870 QVO 8Tb - 85 990р

Источник изображения: Twitter, Intel

реклама

Формально медаль была вручена Лизе Су от лица отраслевой ассоциации IEEE, компания Intel лишь выступает спонсором этой награды. Впервые её получает женщина, а особой пикантности ситуации добавляет тот факт, что она при этом возглавляет конкурирующую с Intel компанию. Как отмечается в аннотации IEEE, награду Лиза Су получила за свою увлечённость работой и заслуги в превращении центральных процессоров в повсеместно используемые вычислительные устройства.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

amd intel лиза су
предыдущая новость
следующая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

TSMC готова выделить деньги на выпуск 3-нм продукции в США
+
Intel вручила главе AMD Лизе Су награду имени своего основателя
1
Blackview A90 на Android 11 с NFC поступил в продажу со скидкой 57%
+
AeroCool представила в России корпус Mirage с эффектом бесконечности
7
Остров невезения: производству чипов на Тайване могло нанести урон аварийное отключение электропитания
24
Pegatron снизил прогноз по объёму производства ноутбуков во втором квартале
+
В первом квартале выручка Asustek от реализации видеокарт и материнских плат выросла на 80%
4

Интересные материалы

Игровой компьютер до 120 тысяч рублей: май 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
3 мая 2021 21
Деньги вперед: главные игры мая 2021 года
5 мая 2021 76
Обзор и тестирование видеокарты ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3090
12 мая 2021 41
Обзор и тестирование видеокарты ASUS ROG Strix Radeon RX 6700 XT: непоколебимый во всем
1 мая 2021 26
Обзор игровой мыши ASUS ROG Gladius III
3 мая 2021 51
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ProArt B550-Creator
6 мая 2021 27

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Неприятные сюрпризы от видеокарты после майнинга
12
Dark Souls 3 и его аналоги
19
Битва процессоров: Core i5-9400F VS Ryzen 3 3100 в связке с видеокартой GeForce RTX 2070 Super
12
15 самых дорогих решений для плоттинга и фарминга Чиа, которые продаются на Avito прямо сейчас
31
Битва видеокарт: GeForce GTX 1650 Super VS Radeon RX 570
11
Распродажа выходного дня: Windows 10 Pro за $14.63 и MS Office 2019 Pro Plus за $29.14
Обзор и тестирование комплекта оперативной памяти DDR4-3600 ADATA XPG Spectrix D50 RGB (AX4U360038G18A-DW50) объемом 16 Гбайт
10

Сейчас обсуждают

Boris Koltsov
06:18
маск рогозину тоже чтото подарит
Intel вручила главе AMD Лизе Су награду имени своего основателя
An 64
06:05
И с памятью явные проблемы. 3080 так и стоили сначала. Чуть больше 70 штук.
Киты потеряли доверие к Биткоину и выводят деньги из криптовалюты – РБК
DarkShaman
06:05
>> Сейчас очередной бум майнинга потихоньку спадает и на рынок б/у комплектующих хлынут видеокарты Влажные мечты глупой школоты урвать 3080 за копейки
Неприятные сюрпризы от видеокарты после майнинга
An 64
06:04
М-да, тяжёлый случай))
Киты потеряли доверие к Биткоину и выводят деньги из криптовалюты – РБК
дунаев дмитрий
05:59
так мемные монты не фармятся... они покупаются и продаются потипу акций... пс. триллионы невозможно а миллионы даже очень легко! а биток эфир можно миллиардами...
Стало известно, откуда у Виталика Бутерина $13 миллиардов и зачем он обрушил курс Shiba Inu
An 64
05:59
Не тупите. При нынешней сложности 3080 копает в месяц ~0.1 эфира. Т. е. около 400$. В начале года копала примерно 0.2 эфира, при стоимости 1500. Плюс иногда доходность зашкаливала из - за жирных блок...
Киты потеряли доверие к Биткоину и выводят деньги из криптовалюты – РБК
nikolai3anv
05:37
Отвал чипа ... Слава... Специалист вяликый.. автор. Что сказать
Неприятные сюрпризы от видеокарты после майнинга
АМУДЕ ШТЕУД ЭЛЬБРУСОВИЧ
05:33
И когда они уже перестанут заниматься куйнёй , intel где бляд 3нм ?
Intel хочет внедрить стандарт ATX12VO для дешевых материнских плат под процессоры Alder Lake-S
jsth
05:19
Адекватные и здравомыслящие россияне политикой практически не интересуются. Им при Путине хорошо живется. Вам на украине еще далеко до этого, если вообще когда-то будете достойны жить как мы. Так что ...
Владельцев зарубежных сайтов с аудиторией свыше 500 тысяч россиян обяжут открывать филиалы в РФ
Денис Мелович
05:08
Добрый день, а есть сравнения RX 590 vs 1660super в F1 2020?
Битва видеокарт: GeForce GTX 1650 Super VS Radeon RX 570
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем