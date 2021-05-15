Intel вручила главе AMD Лизе Су награду имени своего основателя
В корпорации Intel чтут заслуги одного из своих основателей Роберта Нойса (Robert Noyce), поддерживая не только музей его имени, но и отраслевую награду в виду медали, которая недавно была вручена генеральному директору AMD Лизе Су (Lisa Su).
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Формально медаль была вручена Лизе Су от лица отраслевой ассоциации IEEE, компания Intel лишь выступает спонсором этой награды. Впервые её получает женщина, а особой пикантности ситуации добавляет тот факт, что она при этом возглавляет конкурирующую с Intel компанию. Как отмечается в аннотации IEEE, награду Лиза Су получила за свою увлечённость работой и заслуги в превращении центральных процессоров в повсеместно используемые вычислительные устройства.
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