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Blackview A90 на Android 11 с NFC поступил в продажу со скидкой 57%

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Компания Blackview запустила в продажу новый бюджетный смартфон. Модель называется Blackview A90. В честь старта продаж новинка предлагается со скидкой в размере 86 долларов. Рекомендованная производителем стоимость смартфона составила 200 долларов. На старте продаж купить его можно за 114 долларов.



Blackview A90 позаимствовал дизайн у предшественника. Масса смартфона составила 185 граммов, а габаритные размеры – 166,3 x 77,6 x 8,8 мм. На тыльной панели установлена панель с покатыми боковыми гранями для более удобного хвата.

Blackview A90 оснащается мобильной однокристальной системой Helio P60 от MediaTek. В сравнении с процессором предыдущего поколения производительность выросла на 30%. Однокристальная система работает в паре с 4 ГБ оперативной памяти, а вместимость встроенного флеш-накопителя составляет 64 ГБ.



Подсистема питания в новинке представлена аккумуляторной батареей ёмкостью 4 280 мА*ч, чего будет достаточно для дня автономной работы в нормальном режиме использования. Программной платформой смартфона служит операционная система Android 11, дополненная проприетарным программным обеспечением Doke OS 2.0.

Blackview A90 поддерживает игровой режим Gaming Mode, при активации которого блокируются звонки и уведомления. Также производитель отмечает функцию RAM Fast для повышения скорости запуска приложений на треть, а System Manager позволяет быстро очистить смартфон от ненужного хлама и оптимизировать работу системы.



Модель оборудована тройной основной камерой, венцом которой является 12-мегапиксельный датчик изображения Sony IMX363. Камера поддерживает HDR и ночную съёмку. Для селфи предусмотрен 8-мегапиксельный сенсор Samsung S5K4H7 с поддержкой алгоритмов искусственного интеллекта и портретного режима.

На лицевой панели смартфона установлен 6,39-дюймовый дисплей с соотношением сторон 19,5 к 9. Матрица занимает примерно 89% лицевой стороны корпуса. Разрешение составляет 720 x 1 560 точек, что соответствует формату HD+. Камера для селфи обосновалась в каплевидном вырезе. Также отметим боковой сканер отпечатков пальцев и поддержку технологии Near Field Communication.



Ещё раз напомним, что по скидке купить Blackview A90 на AliExpress можно за 114 долларов. Специальное предложение действует до 10:00 МСК 16 мая 2021 года. Покупателям новинка предлагается в четырёх цветовых решениях: красное, синее, зелёное и чёрное.
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