Какие материалы перепечатывает с сайтов других изданий агентство Bloomberg? Те, которые имеют отношение к локальным событиям. Например, сегодня этот источник со ссылкой на тайваньские СМИ рассказывает о перебоях с электроснабжением, которые затронули три крупных технопарка на юге этого острова.

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Источник изображения: TSMC

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ТЭЦ в Гаосюне на короткое время перестала снабжать электропитанием несколько районов острова, была затронута деятельность TSMC и ASE Technology. Первая из компаний производит полупроводниковые кристаллы на пластинах, а вторая занимается их тестированием и упаковкой. Представители TSMC заявили, что существенного ущерба инцидент не нанёс, а вторая из компаний пока затруднилась с ответом. Нельзя исключать, что из-за этого инцидента ситуация с поставками полупроводниковых компонентов несколько ухудшится.