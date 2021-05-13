Pegatron снизил прогноз по объёму производства ноутбуков во втором квартале
Контрактные производители ноутбуков несколько иначе смотрят на ситуацию на рынке, чем некоторые из их клиентов. В частности, как отмечает DigiTimes, компания Pegatron была вынуждена сократить производственную программу по ноутбукам на второй квартал относительно прежних объёмов. Дело вовсе не в снижении спроса, просто дефицит компонентов не позволит Pegatron нарастить объёмы выпуска компонентов в запланированных ранее объёмах.
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Если ранее считалось, что Pegatron сможет последовательно увеличить объёмы выпуска ноутбуков во втором квартале на 25-30%, то теперь компания не стремится преодолеть планку в 5-10%. Даже если производитель не получает в достаточных количествах самые дешёвые и простые электронные компоненты, выпуску ноутбуков это уже серьёзно мешает.
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