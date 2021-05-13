Компактные системы Intel NUC на базе процессоров Alder Lake выйдут в первом квартале
Специализирующийся на подобных новостях сайт FanlessTech сообщил на этой неделе, что 12-е поколение компактных систем Intel NUC под условным обозначением Wall Street Canyon выйдет в первом квартале следующего года, оно будет основано на 10-нм процессорах Alder Lake.
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Если учесть, что слухи приписывают Intel намерения выпустить данные процессоры в ноябре текущего года, то подобный график обновления семейства NUC вполне правдоподобен. По всей видимости, внутри этих компактных настольных компьютеров пропишутся мобильные версии Alder Lake.
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