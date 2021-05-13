Noctua считает разработку пассивных систем охлаждения дорогим удовольствием
С момента первой демонстрации компанией Noctua прототипа пассивной системы охлаждения центрального процессора прошло уже много месяцев, а сроки его рыночного дебюта до сих пор отодвигаются. Пока австрийский производитель надеется представить этого полуторакилограммового монстра до конца второго квартала текущего года, но нет гарантии, что сроки снова будут перенесены на более поздний период.
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Представителям ресурса RelaxedTech удалось пообщаться со специалистом по связям с общественностью Якобом Деллингером (Jacob Dellinger), который пояснил, почему разработка пассивных систем охлаждения процессоров является дорогим удовольствием.
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Если говорить о конструкции радиатора, то он в случае пассивного режима работы без использования вентиляторов требует увеличения расстояния между рёбрами, а также увеличения толщины самих рёбер, поскольку для эффективного отвода тепла нужна определённая минимальная масса данных элементов. Естественно, для изготовления такого радиатора требуются материалы другой номенклатуры и специализированная оснастка для их изготовления, поэтому не все производители отваживаются вкладывать деньги в развитие этого специфического направления.
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