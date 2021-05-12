По информации агентства Bloomberg, европейский автоконцерн Volkswagen собирается начать коммерческую эксплуатацию автомобилей с автопилотом к середине десятилетия, используя для автоматизации своих электрических микроавтобусов ID.Buzz платформу автопилота Argo AI – компании, в развитие которой Volkswagen начал вкладывать деньги в 2019 году параллельно с автопроизводителем Ford Motor.

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Источник изображения: Volkswagen, Bloomberg

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Argo AI уже может похвастать некоторыми достижениями в сфере создания специализированных компонентов для систем автопилота. Лидары этой фирмы, например, способны уверенно распознавать тёмные объекты в темноте на удалении до 400 метров – это в среднем на сто метров больше, чем у многих конкурентов.

Испытания прототипов автономных транспортных средств Volkswagen и Argo AI начнут в шести городах США, до конца этого года они начнутся и в Мюнхене. Участники процесса не скрывают своей заинтересованности проводить испытания именно в районах с плотной застройкой и интенсивным трафиком. Во-первых, сложность задачи позволяет быстрее обучить автоматику. Во-вторых, именно в мегаполисах сервис автоматических такси будет коммерчески наиболее успешен, поэтому лучше сразу готовить будущий автопарк в соответствующих условиях.