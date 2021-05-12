Венгрия готова снизить налог на доходы от операций в криптовалюте со следующего года
На ранних этапах криптовалютный рынок привлекал инвесторов тем, что был не особо прозрачен для фискальных органов. Постепенно власти разных стран пытаются вывести криптовалютные доходы резидентов в легальное правовое поле, Венгрия является одной из них. Как отмечает Bloomberg, с 2022 года страна готова снизить в два раза ставку налога на доходы, полученные от операций с криптовалютой.
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Этот шаг призван увеличить налогооблагаемую базу за счёт тех инвесторов, которые предпочтут выйти из тени в результате снижения данного налога. Сейчас налог с криптовалютных доходов в Венгрии рассчитывается по ставке 30,5%, со следующего года её планируется снизить до 15%. По мнению министра финансов Венгрии, это позволит пополнить государственный бюджет на несколько миллионов долларов США, в пересчёте по курсу из местной валюты.
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