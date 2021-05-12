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Конкурентам Samsung Electronics вряд ли удастся пошатнуть позиции компании в ближайшие годы

Всё упрётся в финансы, но не только.
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Занимая лидирующие позиции на рынке микросхем памяти, компания Samsung Electronics умудряется долгие годы оставаться крупнейшим в показателях выручки поставщиком полупроводниковых компонентов. Лишь время от времени её смещает с этого трона корпорация Intel, поскольку цикличность рынка памяти сильно влияет на динамику выручки Samsung.

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Власти многих стран в последнее время призывают увеличить расходы на организацию передовых литографических производств в тех регионах, где они либо не очень развиты, либо не представлены вообще. По мнению представителей Samsung, на которых ссылается издание Financial Times, в таких условиях компания сможет сохранять свою долю рынка на протяжении нескольких лет, либо даже увеличит её.

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Источник изображения: Financial Times

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Во-первых, новые предприятия современного уровня не всем по карману, а если они и будут построены, то начнут выдавать продукцию только года через три. Во-вторых, размеры инвестиций для освоения новых литографическим норм и строительства современных предприятий выступят дополнительным барьером для выхода на рынок новых игроков. По оценкам аналитиков IC Insights, новоявленным конкурентам Samsung пришлось бы вкладывать ежегодно по $30 млрд на протяжении пяти лет, чтобы приблизиться по уровню технологического развития к лидерам рынка. Наконец, Samsung обладает внушительной коллекцией патентов, которая охраняет её интеллектуальную собственность от копирования соперниками.

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Теги

samsung финансы литографическое производство полупроводники
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Конкурентам Samsung Electronics вряд ли удастся пошатнуть позиции компании в ближайшие годы
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ахахах
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Сева Шевченко
12:19
Это Хуанг
Снижение объёмов продаж ПК в апреле может служить тревожным сигналом для Intel и AMD
Bernigan
12:19
Они и не работают руками, ты о чём вообще?
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XwrieR
12:18
С такими мыслями вам бы в северной Кореи жить))). Те кто ничего не делает для своего благополучия всегда ненавидят тех кто идёт в ногу со временем и умеет зарабатывать не работая руками))). Ох уж эти ...
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Elite Lighthorse
12:18
так и напиши, что не успел и тормоз, и теперь завидуешь...
Курса эфира превысил 4300 USD, а цены на видеокарты NVIDIA RTX 3070 превысили 200 тысяч рублей
Noble-Man
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>"Sony ориентируется больше на качественные эксклюзивные игры, чем на инди-игры" На плойке тоже полно инди-мусора, как и на любой другой платформе. Если выкинуть весь треш, оставив только такие "инди"...
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Bernigan
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SlavicUnion
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shanghai100500
12:12
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Снижение объёмов продаж ПК в апреле может служить тревожным сигналом для Intel и AMD
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