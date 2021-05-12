Конкурентам Samsung Electronics вряд ли удастся пошатнуть позиции компании в ближайшие годы
Занимая лидирующие позиции на рынке микросхем памяти, компания Samsung Electronics умудряется долгие годы оставаться крупнейшим в показателях выручки поставщиком полупроводниковых компонентов. Лишь время от времени её смещает с этого трона корпорация Intel, поскольку цикличность рынка памяти сильно влияет на динамику выручки Samsung.
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Власти многих стран в последнее время призывают увеличить расходы на организацию передовых литографических производств в тех регионах, где они либо не очень развиты, либо не представлены вообще. По мнению представителей Samsung, на которых ссылается издание Financial Times, в таких условиях компания сможет сохранять свою долю рынка на протяжении нескольких лет, либо даже увеличит её.
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Во-первых, новые предприятия современного уровня не всем по карману, а если они и будут построены, то начнут выдавать продукцию только года через три. Во-вторых, размеры инвестиций для освоения новых литографическим норм и строительства современных предприятий выступят дополнительным барьером для выхода на рынок новых игроков. По оценкам аналитиков IC Insights, новоявленным конкурентам Samsung пришлось бы вкладывать ежегодно по $30 млрд на протяжении пяти лет, чтобы приблизиться по уровню технологического развития к лидерам рынка. Наконец, Samsung обладает внушительной коллекцией патентов, которая охраняет её интеллектуальную собственность от копирования соперниками.
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