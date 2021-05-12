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Тайваньские разработчики заметили, что клиенты начали сокращать заказы на второй квартал

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Как отмечает DigiTimes, тайваньские разработчики микроэлектронных компонентов столкнулись со снижением объёмов заказов со стороны некоторых клиентов на второй квартал. До сих пор участники рынка стремились закупать максимальное количество компонентов – некоторые это делали просто для того, чтобы обезопасить себя на случай возможных перебоев с поставками. Такое поведение клиентов только усугубляло дефицит.

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Источник изображения: MediaTek

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Выбрав удобный момент для ревизии, как отмечает тайваньский источник, некоторые производители электронных устройств обнаружили, что увеличивать объёмы закупок компонентов во втором квартале не имеет особого смысла. Рассчитывают ли они справиться с текущим спросом за счёт имеющихся запасов компонентов, либо ожидают некоторого снижения интереса к своей продукции, не уточняется. Во всяком случае, накрывшая Индию волна пандемии на рынке данного региона существенно охладила спрос, не исключены и попутные тенденции на других рынках.

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