Тайваньские разработчики заметили, что клиенты начали сокращать заказы на второй квартал
Как отмечает DigiTimes, тайваньские разработчики микроэлектронных компонентов столкнулись со снижением объёмов заказов со стороны некоторых клиентов на второй квартал. До сих пор участники рынка стремились закупать максимальное количество компонентов – некоторые это делали просто для того, чтобы обезопасить себя на случай возможных перебоев с поставками. Такое поведение клиентов только усугубляло дефицит.
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Выбрав удобный момент для ревизии, как отмечает тайваньский источник, некоторые производители электронных устройств обнаружили, что увеличивать объёмы закупок компонентов во втором квартале не имеет особого смысла. Рассчитывают ли они справиться с текущим спросом за счёт имеющихся запасов компонентов, либо ожидают некоторого снижения интереса к своей продукции, не уточняется. Во всяком случае, накрывшая Индию волна пандемии на рынке данного региона существенно охладила спрос, не исключены и попутные тенденции на других рынках.
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