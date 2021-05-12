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Акции Gigabyte Technology упали в цене на 10% после высказываний по поводу качества китайской продукции

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Недавний скандал с неосторожными высказываниями представителей Gigabyte Technology в отношении качества продукции китайского производства уже привёл к негативным последствиям для этой тайваньской компании, как утверждает Bloomberg. Курс акций Gigabyte продолжает снижаться второй день подряд, всего к данному моменту капитализация компании сократилась на 10% или $550 млн.

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Источник изображения: Bloomberg

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Некоторые крупные торговые площадки в Китае уже присоединились к бойкоту продукции Gigabyte. Подобные действия со стороны участников китайского рынка не так уж редки – местная аудитория довольно активно реагирует на разного рода политические высказывания представителей зарубежного бизнеса. Противоречащие национальным интересам КНР действия иностранных фирм нередко приводят к бойкоту их продукции местными покупателями.

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gigabyte китай тайвань китайские производители
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Алексей Соснов
09:25
Правильно их ругают! Я в своей 3080 их производства термопрокладки переклеивал на памяти и чипе, в итоге темпа упала на 15-20 градусов ! То что стояло с завода это ппц , страшно вспоминать.
Акции Gigabyte Technology упали в цене на 10% после высказываний по поводу качества китайской продукции
ubnt2020
09:24
Вредная статья, автора на мыло! Сейчас итак 1063\6 под 20\30 теперь после прочтения этой статьи барыги еще накрутят цену.
Более 250 рублей в день с GeForce GTX 1060 в мае 2021 — повод майнить даже на одной видеокарте
USTINOV2
09:23
Найтвиш, наверное, там уже не раз гопака станцевал по этому поводу.
Акции Gigabyte Technology упали в цене на 10% после высказываний по поводу качества китайской продукции
h2o
09:23
я не видел слово "ёмкость", а "эластичность" вижу.
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ego0550
09:21
Так готовых ПК вроде полно на рынке
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