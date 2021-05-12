Акции Gigabyte Technology упали в цене на 10% после высказываний по поводу качества китайской продукции
Недавний скандал с неосторожными высказываниями представителей Gigabyte Technology в отношении качества продукции китайского производства уже привёл к негативным последствиям для этой тайваньской компании, как утверждает Bloomberg. Курс акций Gigabyte продолжает снижаться второй день подряд, всего к данному моменту капитализация компании сократилась на 10% или $550 млн.
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Некоторые крупные торговые площадки в Китае уже присоединились к бойкоту продукции Gigabyte. Подобные действия со стороны участников китайского рынка не так уж редки – местная аудитория довольно активно реагирует на разного рода политические высказывания представителей зарубежного бизнеса. Противоречащие национальным интересам КНР действия иностранных фирм нередко приводят к бойкоту их продукции местными покупателями.
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