Снижение объёмов продаж ПК в апреле может служить тревожным сигналом для Intel и AMD
Степень эластичности рынка ПК некоторыми источниками сильно переоценена, если верить аналитикам Citi, цитируемым ресурсом Seeking Alpha. В апреле объёмы поставок ПК снизились последовательно на 13%, что значительно ниже ожиданий. Подобный сигнал возникает впервые с января 2020 года, ведь до сих пор рынок ПК демонстрировал рост из-за необходимости оснастить всех работающих и обучаемых дистанционно людей собственным ноутбуков.
реклама
реклама
Для компаний Intel и AMD, как считает автор аналитической записки Кристофер Денли (Cristopher Danley), это означает, что спрос рано или поздно перестанет расти, и это негативно скажется на их выручке и прибыли. Представители Citi сохраняют нейтральный рейтинг для акций Intel, но призывают продавать акции AMD, которые за последние полтора года заметно выросли в цене.
реклама
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила