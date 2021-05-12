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Снижение объёмов продаж ПК в апреле может служить тревожным сигналом для Intel и AMD

В этом убеждены аналитики Citi.
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Степень эластичности рынка ПК некоторыми источниками сильно переоценена, если верить аналитикам Citi, цитируемым ресурсом Seeking Alpha. В апреле объёмы поставок ПК снизились последовательно на 13%, что значительно ниже ожиданий. Подобный сигнал возникает впервые с января 2020 года, ведь до сих пор рынок ПК демонстрировал рост из-за необходимости оснастить всех работающих и обучаемых дистанционно людей собственным ноутбуков.

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Источник изображения: YouTube

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Для компаний Intel и AMD, как считает автор аналитической записки Кристофер Денли (Cristopher Danley), это означает, что спрос рано или поздно перестанет расти, и это негативно скажется на их выручке и прибыли. Представители Citi сохраняют нейтральный рейтинг для акций Intel, но призывают продавать акции AMD, которые за последние полтора года заметно выросли в цене.

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