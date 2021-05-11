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Пандемия сократила объёмы выпуска iPhone в Индии в два раза

На предприятии Foxconn обнаружено около ста заболевших.
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В этом году одной из точек на карте мира со сложной эпидемиологической ситуацией стала Индия, и теперь Reuters сообщает, что местное предприятие Foxconn было вынуждено сократить объёмы производства на 50% из-за вспышки коронавируса среди сотрудников – около ста работников предприятия вынуждены проходить лечение после получения положительных результатов анализа. Сколько всего человек работает на предприятии, не уточняется.

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Источник изображения: The Indian Express

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Допуск людей на территорию кампуса предприятия Foxconn прекращён до конца мая. Желающие могут только покинуть его территорию, но никто не может въезжать. Для долговременного нахождения сотрудников в кампусе предусмотрены общежития, все нуждающиеся в медицинской помощи её получают. По итогам первого квартала Apple удалось реализовать в Индии более миллиона смартфонов. Как ситуация с пандемией скажется на итогах второго квартала, предсказать сложно.

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hiveliberty
09:28
И правильно сделает. Идите в шахты работать. Вот уж вам будет настоящий майнинг, да с пользой для всех.
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Андрей Смирнов
09:27
В целом правильно, так же говорили когда 1660S (условная) стоила 18к. Типа подожду - дорого. На текущий момент она стоит +- 70, 55 в рук. В наличие не достать . Ждём дальше ? Сколько ?
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ахахах
09:27
смотрел я новости по телевизору,где эта тема с трубопроводом более развёрнуто была освещена .Там у них бензин в США может вырасти в цене,вот они и ищут нелепые оправдания этому
Русские хакеры могут быть причастны ко взлому трубопровода в США
★★★Evgenii™★★★
09:26
А как по комментарию определить, что человек завидует? А чувство не справедливости можно отнести к зависти?
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hiveliberty
09:26
Любая крипта и сейчас никому не нужна, кроме мамкиных майнеров и финансовых экспертов, тоже мамкиных..
Ethereum перешагнул отметку в 4000 долларов, и это лишь начало
Саня Иванов
09:22
Ты ни хрена не смыслишь в том, как формируется цена на валютном рынке
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hiveliberty
09:22
Создатели монет не такие дурачки, как эти майнеры. Сначала себе намайнят несколько лямов, пока легко копается, а потом уже откроют для всех. Ну а там снова "свидетели [название монеты]" появятся и буд...
Ethereum перешагнул отметку в 4000 долларов, и это лишь начало
Евгений Шрайнер
09:21
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Виталик Бутерин заработал 13 миллиардов долларов на росте криптовалюты Shiba Inu за несколько недель
ахахах
09:21
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Русские хакеры могут быть причастны ко взлому трубопровода в США
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09:17
Щас такое время что и даун соберёт абы деньги были. Все стандартное , мозгов можно и не иметь что бы в коробок все собрать, а денежки придется. Типа открыли мир та 2700х и 8700к за глаза всему таму ба...
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