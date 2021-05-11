В этом году одной из точек на карте мира со сложной эпидемиологической ситуацией стала Индия, и теперь Reuters сообщает, что местное предприятие Foxconn было вынуждено сократить объёмы производства на 50% из-за вспышки коронавируса среди сотрудников – около ста работников предприятия вынуждены проходить лечение после получения положительных результатов анализа. Сколько всего человек работает на предприятии, не уточняется.

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Источник изображения: The Indian Express

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Допуск людей на территорию кампуса предприятия Foxconn прекращён до конца мая. Желающие могут только покинуть его территорию, но никто не может въезжать. Для долговременного нахождения сотрудников в кампусе предусмотрены общежития, все нуждающиеся в медицинской помощи её получают. По итогам первого квартала Apple удалось реализовать в Индии более миллиона смартфонов. Как ситуация с пандемией скажется на итогах второго квартала, предсказать сложно.