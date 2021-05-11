Выпуск смартфонов и телевизоров под маркой Vsmart будет прекращён
Вьетнамский конгломерат Vingroup занимается разными видами деятельности, его интересы простирались от сферы недвижимости до выпуска смартфонов, телевизоров и автомобилей. На страницах нашего сайта смартфоны Vsmart не раз упоминались – поставки были налажены и в нашу страну. Теперь Nikkei Asian Review сообщает, что производство смартфонов и телевизоров под маркой Vsmart (она же VinSmart) будет прекращено.
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По всей видимости, запущенный в 2018 году бизнес не оправдал надежд владельцев, потому что даже на родном вьетнамском рынке продукция VinSmart не позволила компании подняться выше четвёртого места и 10% сегмента смартфонов. Все гарантийные обязательства по уже реализованной продукции будут исполнены, а вот точных сроков окончательного завершения производства смартфонов и телевизоров Vingroup не называет.
Внимание конгломерта будет переключено на выпуск электромобилей, которые марке VinFast поможет создавать отраслевой гигант Foxconn. Дебютная модель электромобиля VinFast появится в ноябре текущего года. Бренд планирует выйти на американский рынок и даже организовать локальное производство в США.
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