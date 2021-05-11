Вьетнамский конгломерат Vingroup занимается разными видами деятельности, его интересы простирались от сферы недвижимости до выпуска смартфонов, телевизоров и автомобилей. На страницах нашего сайта смартфоны Vsmart не раз упоминались – поставки были налажены и в нашу страну. Теперь Nikkei Asian Review сообщает, что производство смартфонов и телевизоров под маркой Vsmart (она же VinSmart) будет прекращено.

реклама

анонсы и реклама 10Tb Seagate за 44 990р - новые цены на харды 8500р скидка на 1Tb SSD в Регарде Compeo.ru - правильный компмагазин без подвохов 2Tb SSD Samsung 870 EVO MZ - 29 990р Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта 6Tb WD за 32 000р - новые цены на харды SSD Samsung 870 QVO 8Tb - 85 990р

Источник изображения: Nikkei Asian Review

реклама

По всей видимости, запущенный в 2018 году бизнес не оправдал надежд владельцев, потому что даже на родном вьетнамском рынке продукция VinSmart не позволила компании подняться выше четвёртого места и 10% сегмента смартфонов. Все гарантийные обязательства по уже реализованной продукции будут исполнены, а вот точных сроков окончательного завершения производства смартфонов и телевизоров Vingroup не называет.

Внимание конгломерта будет переключено на выпуск электромобилей, которые марке VinFast поможет создавать отраслевой гигант Foxconn. Дебютная модель электромобиля VinFast появится в ноябре текущего года. Бренд планирует выйти на американский рынок и даже организовать локальное производство в США.