Власти США проявляют объяснимую озабоченность положением дел в автомобильной отрасли страны, поскольку полупроводниковый кризис только в апреле лишил работы 27 тысяч американцев, занятых ранее на автосборочных производствах. Как отмечает Reuters со ссылкой на осведомлённые источники, министр торговли США Джина Раймондо (Gina Raimondo) планирует провести 20 мая совещание с представителями автомобильной отрасли.

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Источник изображения: Reuters

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Интересы автопроизводителей будут представлять General Motors, Ford Motor и Stellantis NV. Последний концерн был образован недавно путём слияния французской PSA и Fiat Chrysler. Джина Раймондо придерживается мнения, что организация производства полупроводниковых компонентов в достаточных количествах на территории США позволила бы решить многие проблемы местного автопрома. Пока же власти страны пытаются надавить на TSMC, чтобы та отдавала приоритет исполнению заказов американских автопроизводителей и их партнёров.