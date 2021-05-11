Министр торговли США проведёт встречу с автопроизводителями по вопросам дефицита чипов
Власти США проявляют объяснимую озабоченность положением дел в автомобильной отрасли страны, поскольку полупроводниковый кризис только в апреле лишил работы 27 тысяч американцев, занятых ранее на автосборочных производствах. Как отмечает Reuters со ссылкой на осведомлённые источники, министр торговли США Джина Раймондо (Gina Raimondo) планирует провести 20 мая совещание с представителями автомобильной отрасли.
реклама
реклама
Интересы автопроизводителей будут представлять General Motors, Ford Motor и Stellantis NV. Последний концерн был образован недавно путём слияния французской PSA и Fiat Chrysler. Джина Раймондо придерживается мнения, что организация производства полупроводниковых компонентов в достаточных количествах на территории США позволила бы решить многие проблемы местного автопрома. Пока же власти страны пытаются надавить на TSMC, чтобы та отдавала приоритет исполнению заказов американских автопроизводителей и их партнёров.
реклама
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила