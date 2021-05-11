Апрельская авария с участием Tesla Model S в штате Техас имела большой общественный резонанс, поскольку прибывшим на место аварии спасателям не удалось обнаружить за рулём никого из двоих людей, погибших в результате столкновения с деревом и последующего возгорания тяговой батареи. Как отмечает CNBC, расследование может продлиться ещё от 12 до 24 месяцев, но первые следственные эксперименты уже позволяют прояснить кое-какие подробности.

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Источник изображения: Reuters

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Следователям удалось проехать по участку дороги, возле которого произошла авария, на точно таком же электромобиле Tesla Model S образца 2019 года с точно такой же версией программного обеспечения, и функция автоматического управления рулём не была задействована. Как ранее отмечали представители Tesla, она не могла включиться из-за отсутствия на участке дороги подходящей разметки. Следственный эксперимент подтвердил справедливость этого замечания.

Под вопросом пока остаётся возможность активации перед аварией функции круиз-контроля, но пока следствие не готово делать выводы на этот счёт. Бортовой регистратор электромобиля, попавшего в аварию, пострадал от пожара, а восстановить данные из вспомогательных блоков пока не удаётся в полном объёме. Зато следователи установили по записям с камер видеонаблюдения на доме погибшего владельца электромобиля, что в тот вечер он вышел из дома в сопровождении попутчика, уселся за руль и проехал без остановки не менее 167 метров. Причиной пожара, по данным следствия, стало повреждение блока тяговых батарей от удара о бордюр или выступающий канализационный колодец при схождении машины с трассы на повороте.