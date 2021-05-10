Осенью прошлого года наследник империи Samsung Electronics Ли Джэ Ён (Lee Jae-yong) отправился на неделю в Нидерланды, обходя связанные с пандемией ограничения, поскольку на кону стояли поставки литографических сканеров для работы с EUV, основным потребителем которых (до 70%) остаётся конкурирующая компания TSMC. Позже фактическому главе Samsung пришлось отправиться в тюрьму, но вскоре он может выйти из неё досрочно, поэтому усилия по достижению технологического паритета с TSMC наверняка будут предприниматься заново.

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Как отмечает Nikkei Asian Review, уровень выхода годной продукции в рамках 5-нм технологии Samsung растёт не так быстро, как планировалось, и это увеличивает отставание корейской компании от тайваньского конкурента.

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Источник изображения: TSMC

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В первом квартале 2021 года TSMC контролировала 56% мирового рынка услуг по контрактному производству полупроводниковых компонентов – это на два процентных пункта больше, чем год назад. Два года назад показатель не превышал 46%, так что прогресс TSMC очевиден. Samsung же за два года сократила свою долю на один процентный пункт. Из $40 млрд, выделенных компанией в этом году на модернизацию и расширение производства, основная часть средств достанется бизнесу по производству памяти, поэтому контрактное направление Samsung вряд ли сможет состязаться с TSMC в масштабе финансирования, поскольку последняя на соответствующие нужды выделила $30 млрд.