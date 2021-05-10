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Samsung всё сложнее угнаться за TSMC в сфере литографии

А ведь хотелось бы и перегнать.
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Осенью прошлого года наследник империи Samsung Electronics Ли Джэ Ён (Lee Jae-yong) отправился на неделю в Нидерланды, обходя связанные с пандемией ограничения, поскольку на кону стояли поставки литографических сканеров для работы с EUV, основным потребителем которых (до 70%) остаётся конкурирующая компания TSMC. Позже фактическому главе Samsung пришлось отправиться в тюрьму, но вскоре он может выйти из неё досрочно, поэтому усилия по достижению технологического паритета с TSMC наверняка будут предприниматься заново.

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Как отмечает Nikkei Asian Review, уровень выхода годной продукции в рамках 5-нм технологии Samsung растёт не так быстро, как планировалось, и это увеличивает отставание корейской компании от тайваньского конкурента.

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Источник изображения: TSMC

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В первом квартале 2021 года TSMC контролировала 56% мирового рынка услуг по контрактному производству полупроводниковых компонентов – это на два процентных пункта больше, чем год назад. Два года назад показатель не превышал 46%, так что прогресс TSMC очевиден. Samsung же за два года сократила свою долю на один процентный пункт. Из $40 млрд, выделенных компанией в этом году на модернизацию и расширение производства, основная часть средств достанется бизнесу по производству памяти, поэтому контрактное направление Samsung вряд ли сможет состязаться с TSMC в масштабе финансирования, поскольку последняя на соответствующие нужды выделила $30 млрд.

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Теги

samsung финансы литографическое производство полупроводники tsmc
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Samsung всё сложнее угнаться за TSMC в сфере литографии
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Сейчас обсуждают

Вячеслав Долгополов
16:40
Ты реальной тупой, какая связь нацисткой бандерошлюхи и украинцев?)
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Вячеслав Долгополов
16:39
какой ты тупой, я против нациков бандеровской мрази здесь, при чем тут Украина?) Если ты это приравниваешь, то как раз ты нацик и вата, под соусом либерасни.
Ethereum взлетел до 4150$ - быстрой окупаемости в добыче не мешают даже завышенные в 3 раза цены GPU
OsirisD2
16:39
то что ты не любишь путлера, это не значит, что ты не ватник, один из признаков ватника, кроме любви к путлеру, это ненависть к украинцам) "Ватник любит накатить под рассуждения о том, что роиссюшка-...
Ethereum взлетел до 4150$ - быстрой окупаемости в добыче не мешают даже завышенные в 3 раза цены GPU
Chimbal
16:38
Если бы это был мой личный ноутбук, был бы и обзор внутренностей, а так увы.
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Вячеслав Долгополов
16:37
я не вата ни разу и никогда и близко ей не был, но улыбает отсталые типо тебя, которые додумывают за меня и считают что бывает только два мнения)
Ethereum взлетел до 4150$ - быстрой окупаемости в добыче не мешают даже завышенные в 3 раза цены GPU
Renegade1979
16:36
Единственные кто люто ненавидит "либерализм" это ФАШИСТЫ (и их собратья по фошызму, комуняки). Чел, ты не палишься даже. Почти
Ethereum взлетел до 4150$ - быстрой окупаемости в добыче не мешают даже завышенные в 3 раза цены GPU
OsirisD2
16:36
так ты же вата получается, значит и ты говно) зы. тем более ты фашик, топишь за то, чтобы на российском сайте только определенные национальности сидели, ну прям как нацики, когда они евреев в резерва...
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Вячеслав Долгополов
16:33
еще раз для тупых, что вата что тупая либерасня - это гавно, а ты тем более последователь нацисткой мрази)
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tarick
16:33
А какой смысл? DAG сейчас в 4.3 гига влазит.
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16:32
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