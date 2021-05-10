За первые четыре месяца года объёмы поставок SSD-накопителей Phison выросли в два раза
Выручка компании Phison, поставляющей контроллеры и SSD-накопители, за первые четыре месяца этого года выросла на 9% до $647,5 млн, как отмечает DigiTimes. Это выше сезонного прироста, наблюдавшегося в прошлые годы. В апреле выручка Phison и вовсе выросла на 42%, а объёмы поставок контроллеров для накопителей увеличились в два раза по сравнению с апрелем прошлого года.
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Пока читатели всеми силами ищут в этой истории криптовалютный след, остаётся добавить, что объёмы поставок твердотельных накопителей Phison за первые четыре месяца этого года выросли почти в два раза. Компании уже дважды с начала года приходилось повышать цены на свою продукцию, поскольку растут расходы на её производство и сырьё. По итогам года Phison рассчитывает увеличить выручку более чем на 20%.
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