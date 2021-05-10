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ЖК-панели для ноутбуков продолжат дорожать до конца года

Не похоже, что это когда-нибудь закончится.
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Новые волны пандемии не способствуют ослаблению самоизоляции граждан многих стран, поэтому спрос на ноутбуки продолжает оставаться высоким среди тех, кому мобильные компьютеры требуются для учёбы или работы. Как отмечает DigiTimes со ссылкой на традиционные отраслевые источники, цены на ЖК-панели для ноутбуков в таких условиях продолжат расти до конца текущего года.

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Источник изображения: Pinterest

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Рост цен на сами ноутбуки провоцируется и другими факторами. В дефиците остаются многие недорогие электронные компоненты, без которых нельзя выпустить мобильных компьютер. Ограниченность предложения порождает рост цен. Ситуацию с недавних пор усугубляет рост цен на твердотельные накопители, подогреваемый выходом криптовалюты Chia Coin.

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