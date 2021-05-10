Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

С июля UMC поднимет цены на изготовление 28-нм продукции на 13%

И это лишь один из аналогичных шагов, предпринятых с начала года.
+
4Tb WD за 29 990р - новые цены на харды
8500р скидка на 1Tb SSD в Регарде

Высоким спросом пользуются не только полупроводниковые компоненты, изготавливаемые по передовым литографическим нормам, но и изделия предыдущих поколений – доля последних в автомобильной промышленности весьма высока, именно на этом направлении сейчас остро ощущается дефицит комплектующих. Как отмечает DigiTimes, тайваньская компания с середины года намеревается повысить цены на изготовление 28-нм продукции на 13%.

реклама

анонсы и реклама
10Tb Seagate за 44 990р - новые цены на харды
8500р скидка на 1Tb SSD в Регарде
Compeo.ru - правильный компмагазин без подвохов
2Tb SSD Samsung 870 EVO MZ - 29 990р
Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта
6Tb WD за 32 000р - новые цены на харды
SSD Samsung 870 QVO 8Tb - 85 990р

Источник изображения: TSMC

реклама

Повышение расценок UMC произойдёт в июле и коснётся 28-нм чипов, изготавливаемых с применением кремниевых пластин типоразмера 300 мм. Это уже не первое за год повышение цен на услуги UMC, если верить тому же DigiTimes. Клиенты в отдельных случаях сами предлагают подрядчику больше денег, рассчитывая получить право на приоритетное обслуживание в условиях дефицита. Похоже, компания готова регулировать спрос ценовыми методами.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

финансы литографическое производство полупроводники umc
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

С июля UMC поднимет цены на изготовление 28-нм продукции на 13%
+
Sony не боится, что популярность PlayStation 5 после пандемии снизится
+
Шансы цифрового юаня поколебать доминирование доллара весьма призрачны
6
С 2016 года AMD удвоила свою долю в сегменте настольных процессоров
12
Intel Core i7-11700K показал лучший результат в модельном зачёте SuperPI 32M
3
С 2025 года BMW будет делать автомобили из вторсырья
27

Интересные материалы

Битва видеокарт: GeForce GTX 1060 6GB VS GeForce GTX 1060 3GB VS Radeon RX 570 8GB
29 апреля 2021 30
Битва игровых компьютеров: Pentium G6400 & GeForce GTX 1650 Super VS Athlon 240GE & Radeon RX 570
28 апреля 2021 33
Деньги вперед: главные игры мая 2021 года
5 мая 2021 72
Обзор игровой мыши ASUS ROG Gladius III
3 мая 2021 50
Обзор и тестирование видеокарты ASUS ROG Strix Radeon RX 6700 XT: непоколебимый во всем
1 мая 2021 26
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ProArt B550-Creator
6 мая 2021 26

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Binance - самая большая и лучшая биржа для покупки криптовалют. Азы для новичка
46
7 простых способов прокачать старый «дачный» компьютер в 2021 году
51
Как играется The Elder Scrolls III в 2021 году. Часть 3 - Bloodmoon
5
Wolfenstein Youngblood: тестирование актуальных видеокарт
64
Обзор и тест игрового ноутбука MSI Alpha 15: Когда ноутбук быстрее ПК
35
Битва видеокарт: GeForce GTX 1080 Ti VS Radeon RX 5700 XT
3
Как играется The Elder Scrolls III в 2021 году. Часть 4 - Tamriel Rebuild
1

Сейчас обсуждают

Павел Вечерский
11:50
Всё равно для рядового пользователя Intel и Nvidia вне конкуренции, а продукция AMD для избранных представителей секты разгона вольтажей и частот ;/
С 2016 года AMD удвоила свою долю в сегменте настольных процессоров
shanghai100500
11:49
доллар подорожал в 3 раза, а ценник в 100? сам ничего не путаешь?
С 2016 года AMD удвоила свою долю в сегменте настольных процессоров
Alex TOPMAN
11:49
В налоговой - всё как и положено. )
Переход на Ethereum 2.0 положит конец майнингу, а вложения в дорогие видеокарты может не окупиться
Vivi Snow
11:48
<<Опрошенные Bloomberg аналитики>> Дальше просто можно не читать.
Шансы цифрового юаня поколебать доминирование доллара весьма призрачны
Ivan103958
11:48
Я не майнер, но чёт я не увидел слива без шансов! первая ссылке в поиске 1080ti 45-50mhs 5700xt 45mhs. просто логически подумать, карты амд не могут быть быстрее нвидии! в принципе!
Битва видеокарт: GeForce GTX 1080 Ti VS Radeon RX 5700 XT
Alex TOPMAN
11:48
Верно. Но, чего тогда "умные" вообще тут умничают? ;)
Переход на Ethereum 2.0 положит конец майнингу, а вложения в дорогие видеокарты может не окупиться
Александр Шнурок
11:47
Путаите, может ценик в 100 раз в магазинах вырас, а не мощность
С 2016 года AMD удвоила свою долю в сегменте настольных процессоров
Alex TOPMAN
11:45
Типа того. Но, скорее - быстрее заставит найти, куда их реализовать. )
Майнеры в Южной Корее будут платить 20% налог
Ацкий Сотона
11:44
В первом случае нагрузка на ГП 40-70% , во втором случае 70-90% . Плюс ЦП даёт свой буст . Если честно - надо смотреть комплекс настроек и ПО + сетт и ПО на железе , чтоб дать на 100% ответ . Нужна ин...
Intel Core i9 - 11900K против Ryzen 9 5950x в играх
ахахах
11:41
насамом деле там и 1066 мало этой игре,она бывает за 6 там частенько потребляет видеопамяти на фулшд вез всяких лучей.Игра эта прилично ест видеопамяти.У меня на 1070 просто летала эта игра,и за 7 быв...
Wolfenstein Youngblood: тестирование актуальных видеокарт
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем