Высоким спросом пользуются не только полупроводниковые компоненты, изготавливаемые по передовым литографическим нормам, но и изделия предыдущих поколений – доля последних в автомобильной промышленности весьма высока, именно на этом направлении сейчас остро ощущается дефицит комплектующих. Как отмечает DigiTimes, тайваньская компания с середины года намеревается повысить цены на изготовление 28-нм продукции на 13%.

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Источник изображения: TSMC

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Повышение расценок UMC произойдёт в июле и коснётся 28-нм чипов, изготавливаемых с применением кремниевых пластин типоразмера 300 мм. Это уже не первое за год повышение цен на услуги UMC, если верить тому же DigiTimes. Клиенты в отдельных случаях сами предлагают подрядчику больше денег, рассчитывая получить право на приоритетное обслуживание в условиях дефицита. Похоже, компания готова регулировать спрос ценовыми методами.