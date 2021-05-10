Sony не боится, что популярность PlayStation 5 после пандемии снизится
Агентство Bloomberg хоть и отреагировало на квартальную отчётную конференцию Sony с некоторой задержкой, зато поделилось некоторыми интересными комментариями финансового директора Хироки Тотоки (Hiroki Totoki). По его словам, с момента начала продаж и до 31 марта текущего года компании удалось реализовать 7,8 млн консолей нового поколения. План на текущий фискальный год, который завершится в марте 2022 года – 14,8 млн консолей PlayStation 5.
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Дефицит компонентов вряд ли позволит Sony удовлетворить спрос на PlayStation 5 в этом году, как считает финансовый директор компании, да и в какой момент следующего года проблема будет решена, он прогнозировать не берётся. Предшественница была продана тиражом более 100 млн экземпляров, и в Sony не видят причин, по которым спрос на PS5 окажется ниже. Даже если ситуация с пандемией начнёт улучшаться, спрос на игровые консоли не станет существенно ниже, как считает руководство компании.
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